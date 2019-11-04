تعليم مكة يوجه بحصر أوزان طلاب الابتدائي لحمياتهم من تشوهات ‏العمود الفقري

وجهت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، بحصر أوزان طلاب ‏المدارس الابتدائية، بحيث لا يزيد وزن حقيبة الطالب على 10 ‏إلى 15% من وزن الطالب، وذلك ضمن تطبيق مشروع ‏‏”حقيبتي المثالية”، وفقاً لصحيفة “مكة”‎

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة في رسالة توعوية، أهمية ‏الاختيار السليم لمواصفات الحقيبة المدرسية، والتي منها أن ‏تحتوي على عدة جيوب للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على ‏أجزاء الجسم، مشددة على أن يكون وزن الحقيبة على ظهر الطالب أقل من ‏‏10 % من وزن جسمه‏‎.

ودعت إلى ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو من ‏آلام الظهر بشكل مستمر، للحد من مخاطر تشوهات العمود ‏الفقري، محذرة من استخدام الحقائب ذات العجلات نظراً لأنها قد ‏تسبب آلاماً في الظهر والكتف‎.