لأول مرة منذ إنشائه.. دخول أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم لميناء ينبع

شهد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، اليوم الإثنين، دخول الناقلة NCC FAJR والتي تُعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه.
واستقبلت محطة البتروكيماويات التابعة لشركة ساب تانك بالرصيف رقم 40 بميناء الملك فهد الصناعي الناقلة العملاقة، والتي يبلغ طولها 228 متراً. ويأتي ذلك تأكيداً لمستوى القدرات والخدمات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، ومدى جاهزية بنيته التحتية لاستقبال مختلف أنواع السفن.
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