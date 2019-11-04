صور.. أمير جازان يرد التحية الكشفية لأحد الأشبال المشاركين في ملتقى التميز الكشفي

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الاثنين)، الوفود المشاركة في ملتقي “منافسات التميز الكشفي” للأشبال، وتسلم بيرق المنافسة.

وقام الأمير برد التحية الكشفية لأحد أشبال الكشافة، خلال تدشين المنافسات التي تستضيفها إدارة ‎تعليم صبيا بمركز الحقو تحت شعار “رسل السلام”. ويشارك في تلك الفعاليات 30 قائداً كشفياً و90 شبلاً يمثلون 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفقاً لخطة وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم ممثلاً في إدارة النشاط الكشفي.