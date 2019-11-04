قياس يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى لعام 1441هـ

أعلن مركز قياس عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الأولى (للبنين والبنات لعام 1441هـ).
ويقيس اختبار القدرات العامة ، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.
ويهدف اختبار القدرات العامة في قياس إلى:
– القدرة على فهم المقروء.
– القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.
– القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
– القدرة على الاستنتاج.
– القدرة على القياس.
وأشار المركز إلى إنه لمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي هنا .
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