كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور علي جثة عجوز سعودي وخادمة داخل بانيو بحمام شقة بمنطقة الهرم، حيث تبين أن تسرب غاز وراء مصرعهما. تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثتين داخل شقة بالعقار ١ شارع الخلفاء الراشدين، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم ، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم ، وتبين من فحص الشقة مسرح البلاغ العثور علي كل من عبد القادر. ع ٧٤ سنة سعودي الجنسية وأ. ش ٣٨ سنة خادمة عاريان داخل البانيو و يوجد جميع متعلقاتهما بالإضافة إلي خمور ومنشطات جنسية وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث من خلال مناقشة والد وشقيق الخادمة أن المتوفاة تعمل لدي المتوفي الأول منذ سنوات ولم تعد لمنزلها بمدينة كرداسة منذ يوم الجمعة فقاما بالاتصال بها عدة مرات وعندما لم تجبهما توجها إلي شقة العجوز وكسرا باب الشقة فعثرا علي جثتيهما داخل الحمام.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة حدثت جراء اختناق من الغاز، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف غموض العثور على جثتي عجوز سعودي وخادمة داخل شقة في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.