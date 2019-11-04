السعودية اليوم / اختتام برنامج "أساسيات التدخلات النفسية الأولية" بتعليم القطيف



القطيف 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت وحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف التابعة لمكتب التعليم بالقطيف بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بوزارة الصحة اليوم ورشة عمل بعنوان "أساسيات التدخلات النفسية الأولية"، بحضور مدير تعليم القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط ورئيس وحدات الخدمات الإرشادية بالمنطقة الشرقية سعيد القحطاني ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد بن خليفة الفريدان ورئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف غنام بن عبد المحسن الغنام ومشرفي الوحدة بالمحافظة، وذلك في مقر مدرسة مؤتة المتوسطة.

واستهدفت الورشة التي استمرت يومين المرشدين الطلابين من مدارس القطيف، وتناولت مفهوم الصحة النفسية والمشكلات والاضطرابات النفسية والخدمات النفسية الأولية في الصحة النفسية والمساعدة النفسية الأولية للأزمات النفسية.

وأوضح العليط أن الورشة تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات وتدريب المختصين وتأهليهم في هذا المجال، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتحسين أدائهم في الميدان التعليمي والتربوي، مثمنًا دور اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والإسهام في الوصول إلى مجتمع صحي يتمتع أفراده بالصحة وحياة أفضل.

// انتهى //

20:50ت م

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