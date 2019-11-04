السعودية اليوم / "مدني تبوك" يبحث مع شركة الاتصالات السعودية تنمية وتعزيز التعاون



تبوك 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

التقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم , مدير شركة الاتصالات

وناقش اللقاء عددا من المحاور وفي مقدمتها تنمية وتعزيز التعاون بين الجهتين، بالاضافة الى دراسة ماقدم في هذا اللقاء من مقترحات فيما يخص جانب العمل المشترك.

بعد ذلك كرم مدير الدفاع المدني بالمنطقة مدير شركة الاتصالات بتبوك وعددا من منسوبي الجهتين على الجهود المتميزة والتعاون الناجح والمستمر فيما يخص أعمال الدفاع المدني .

// انتهى //

19:24ت م

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تبوك 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسالتقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم , مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس ثامر علي البلوي، وذلك بمقر مديرية الدفاع المدني بتبوك.وناقش اللقاء عددا من المحاور وفي مقدمتها تنمية وتعزيز التعاون بين الجهتين، بالاضافة الى دراسة ماقدم في هذا اللقاء من مقترحات فيما يخص جانب العمل المشترك.بعد ذلك كرم مدير الدفاع المدني بالمنطقة مدير شركة الاتصالات بتبوك وعددا من منسوبي الجهتين على الجهود المتميزة والتعاون الناجح والمستمر فيما يخص أعمال الدفاع المدني .// انتهى //19:24ت م0221

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