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مكتب الخدمات البلدية بالحبيل يصمم مجسما تراثيا للمركز

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2019-11-04

مكتب الخدمات البلدية بالحبيل يصمم مجسما تراثيا للمركز

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

نفذ مكتب خدمات البلدية بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع مجسمًا جماليًا على الطراز التراثي القديم وذلك بجهود المكتب الذاتية.

ويهدف المكتب من هذا المجسم إلى تصميم شعار يرمز للمركز وكذلك يكون هذا الشعار متعلقًا بتاريخ المحافظة والمنطقة التراثي ويحاكي ما بها من متاحف ومبانٍ تراثية عريقة.

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كما قام المكتب بتجهيز عدد من الأماكن الخاصة بجلوس المتنزهين والراغبين في الاستمتاع بمشاهدة المجسم عن طريق توفير العديد من المقاعد والكراسي حول هذا المجسم، حيث استغرقت هذه الأعمال وقتًا وصل إلى 60 ساعة عمل بأيدي اثنين من الفنيين.

وقد اختار المكتب موقعًا استراتيجيًا لوضع وصناعة هذا التصميم حيث تم تصميمه على طريق مركز إمارة الحبيل وطريق المدارس وشركة الكهرباء وتحلية المياه وكذلك الدفاع المدني والأحياء وذلك نظرًا لأهمية هذا التصميم.

يأتي هذا العمل من مكتب الخدمات البلدية ضمن جملة من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها مكتب خدمات الحبيل للنهوض بالخدمات البلدية بالمركز ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.




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