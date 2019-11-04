الإنذار المبكر : عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الفجر في 3 مناطق

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية في عدد من المناطق.

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وقالت الهيئة إن منطقة القصيم سوف تتأثر بهذه الحالة خاصة البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – بريدة – عنيزة، فيما ستشمل هذه الحالة كلًا من الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

أما في منطقة الرياض فسوف تمتد الحالة لتشمل الخرج – الزلفي – العاصمة الرياض – المجمعة – المزاحمية – وادي الدواسر.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تبدأ من التاسعة مساء الاثنين وحتى الثالثة من فجر الثلاثاء.