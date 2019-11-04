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الإنذار المبكر : عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الفجر في 3 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية في عدد من المناطق.
وقالت الهيئة إن منطقة القصيم سوف تتأثر بهذه الحالة خاصة البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – بريدة – عنيزة، فيما ستشمل هذه الحالة كلًا من الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – حفر الباطن في المنطقة الشرقية.
أما في منطقة الرياض فسوف تمتد الحالة لتشمل الخرج – الزلفي – العاصمة الرياض – المجمعة – المزاحمية – وادي الدواسر.
وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تبدأ من التاسعة مساء الاثنين وحتى الثالثة من فجر الثلاثاء.
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