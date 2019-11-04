18 #وظيفة شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كل من: “الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران”.

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني التعقيم (عدد وظيفتين).

. مشغل معدات- الغسيل (عدد 4 وظائف).

. مغسل أوانٍ.

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. مساعد طباخ.

. طباخ.

. ممرضة مسجلة- قسم الرجال (عدد 3 وظائف).

. صيدلي (عدد وظيفتين).

. ممرضة مسجلة- قسم النساء (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).