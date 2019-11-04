شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة: «الأمر بالمعروف» تدرب 100 ميداني على التعامل مع السيّاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أربعة برامج تدريبية للأعضاء الميدانيين في كيفية التعامل مع السائح، وذلك بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للزائر والسائح عند وقوفه على معالم البلاد والآثار العريقة، مع التعرف على العادات والتقاليد العربية والإسلامية، ما يعزز التنمية الاقتصادية بزيادة عدد السائحين في المملكة العربية السعودية.

وبين العمري أن البرامج استهدفت 100 عضو ميداني ممن يتعامل مع السياح والزائرين في منطقة مكة المكرمة ويقوم البرنامج على منهجية التأثير، والحوار الهادف والتعامل الأمثل لنقل الصورة الحقيقية للمملكة وساكنيها، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة السياحة والآثار، مؤكدا حرص الرئاسة العامة على تعزيز الوعي والارتقاء بمستوى التعامل لدى منسوبي الجهاز من خلال تنفيذ البرامج التدريبية.