السعودية تتقدم 6 دول في أول مرصد أمني عربي للإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

كشفت مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات بين دول عربية لإنشاء أول مرصد أمني عربي لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

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وقالت صحيفة» القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس إن هناك 6 دول عربية ستشارك فيه، هي الكويت، السعودية، مصر، الإمارات، الأردن، البحرين».

وأضافت المصادر «أن هناك مقترحا لتأسيس مقر ثابت له في إحدى الدول المشاركة، وسيكون مركزا استراتيجيا متطورا لمكافحة الإرهاب، ومدعوما بأحدث المعدات والأجهزة، وسيكون هناك اجتماع دوري بشكل شهري في كل دولة من الدول المشاركة، يشارك فيه ممثل عن أجهزة الأمن السيادية من هذه الدول».

وتابعت أن تكلفة المركز في البداية لن تقل عن 25 مليون دولار، لتشييد مقر كامل خاص به. وستحصل العناصر الأمنية على دورات أمنية من أمريكا، وبريطانيا، وروسيا.