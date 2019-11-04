الانقلابيون ينتهكون وقف إطلاق النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حشدت العشرات من مسلحيها في أطراف مديرية الدريهمي، الواقعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن، في وقت تواصل فيه شن هجمات على مواقع الجيش اليمني في مناطق متفرقة من البلدات الجنوبية للمحافظة.

وقالت المصادر إن الميليشيات دفعت بعشرات المسلحين الذين يستقلون دراجات نارية وآليات عسكرية نحو المزارع في أطراف المديرية، في الوقت الذي فتحت فيه نيران أسلحتها المختلفة، من بينها أسلحة القنص، على مواقع القوات الحكومية المتمركزة في شرق المديرية.

كما شنت ميليشيات الحوثي هجمات على مواقع الجيش اليمني في شرق وشمال مديرية التحيتا وشمال مديرية حيس في جنوب وجنوب شرق الحديدة، وذلك ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار، التي ترعاها الأمم المتحدة.