السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل أمس بالعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين المدعوم دوليا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برام الله «إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية». وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تعمل على التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة ذلك «نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي».



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كانت هذه تفاصيل خبر أشتية: إسرائيل تدمر حل الدولتين بشكل ممنهج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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