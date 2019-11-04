«الوطني السوري»: الأمريكان لم يتعرضوا لإطلاق نار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري المعارض يوسف حمود، تعرض رتل عسكري أمريكي للاستهداف من المنطقة التي يسيطر عليها في ريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا أمس الأول.

وكانت مصادر إعلامية في محافظة الحسكة السورية صرحت لوكالة الأنباء الألمانية بأن رتلا عسكريا أمريكيا تعرض لإطلاق نار في منطقة العالية غرب بلدة تل تمر التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا.

وأضاف أن القوات الأمريكية تتجمع حاليا في قاعدة قسروك 70 كلم غرب القامشلي للتوجه ليلا باتجاه الحدود السورية العراقية.