تدريبات سيبرانية أمريكية لمواجهة الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية بأن تايوان والولايات المتحدة بدأتا تدريبات سيبرانية غير مسبوقة تستمر أسبوعا في تايبيه للتدريب على مكافحة هجمات سيبرانية محتملة قد تشنها كوريا الشمالية أو الصين أو غيرهما.

وفي كلمة خلال مراسم انطلاق التدريبات التي تحمل اسم «التدريبات السيبرانية الهجومية والدفاعية»، قال القائم بأعمال مدير «المعهد الأمريكي في تايوان» ريموند جرين إن مجموعة التدريبات الالكترونية الدولية مع تايوان تركز على مكافحة تهديدات من كوريا الشمالية وغيرها.

وحذر جرين من أن «الأطراف الخبيثة تهدد صناعاتنا، ومؤسساتنا الديمقراطية، وسلامة بنيتنا التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمتنا المالية وشبكات الاتصالات».