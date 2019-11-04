دعوة المستثمرين الأردنيين لاستغلال الفرص الواعدة في نيوم ووعد الشمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عمان

دعا القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة لدى الأردن، محمد العتيق، المستثمرين الأردنيين إلى استغلال الفرص الواعدة في المملكة والمشاريع الضخمة، ومنها «نيوم» و»وعد الشمال» وغيرها من المشاريع التي تعزز التعاون التجاري والاستثماري ويعود نفعها على البلدين.

كما دعا العتيق المستثمرين إلى الاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي قدمها الأردن أخيرا ضمن خطته لتحفيز الاستثمار.

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وأوضح العتيق بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الأردني في عمان أن الطموح عال لتجاوز حجم التجارة بين البلدين الذي يقارب 13 مليار ريال، عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة، مثل مشاريع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومشاريع القطاع الصناعي وبالأخص الصناعات الغذائية، ومشاريع النقل والتعليم والصحة، ومشاريع الترفيه والسياحة التي يملك فيها البلدان البنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها لخلق مشاريع ضخمة في هذا المجال.

وقال إن الملتقى يعقد في وقت يسعى فيه البلدان الشقيقان إلى انتهاج سياسات تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم كافة، ومع دول الجوار على وجه الخصوص.

وأشار العتيق إلى أن ما قدمته المملكة من دعم لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية عبر منح وقروض طوال العقود السابقة أسهم بشكل كبير في توفير البنى التحتية لتنشيط التجارة وتسهيل التنقل بين البلدين، لذا يقع الدور الأكبر الآن على القطاع الخاص في كلا الجانبين لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي، والعمل على تعزيز التجارة البينية، وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية.

ولفت إلى أن روابط الجوار والدين والتاريخ واللغة وروابط القربى والعديد من القواسم المشتركة بين البلدين أسهمت في تعزيز العلاقات في جميع المجالات، وأهمها العلاقات الاقتصادية، فهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، كما توجد لجنة سعودية أردنية مشتركة ستعقد اجتماعاتها نهاية هذا العام، ومجلس تنسيق سعودي أردني، ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك، كما تم أخيرا تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، متمنيا أن تستثمر جميع تلك الاتفاقيات والمجالس لما فيه مصلحة البلدين، من خلال التواصل الدائم وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس لخلق تكامل اقتصادي بين البلدين وتعزز الترابط بينهما، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة بصفة عامة.