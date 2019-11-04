إغلاق 45 منشأة مخالفة في الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أغلقت حملات تصحيحية نفذتها بلدية محافظة الخبر 45 منشأة مخالفة، وذلك خلال جولاتها على المنشآت التجارية بالمحافظة، للتأكد من نظامية عمل تلك المنشآت وتوفر الرخص المهنية اللازمة وعدم وجود مخالفات.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن الحملة شملت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية زيارة 850 منشأة تجارية، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها نحو 45 منشأة مخالفة.
وأكد أهمية هذه الحملة التي تنفذها إدارة الخدمات بالبلدية، لما لها من دور في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، مشيرا إلى أنه تم توزيع عمل المراقبين على جميع أحياء الخبر، للتأكد من ملاءمة المواقع المرخصة، وعدم ممارسة أنشطة تجارية إضافية غير المرخصة لهم، وسريان الترخيص مع فرض العقوبات البلدية تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بهدف القضاء على الظواهر السلبية.
وشدد على ضرورة استجابة أصحاب المنشآت التجارية للوائح والأنظمة التجارية المعمول بها، إضافة إلى تواصل حملات التفتيش.
مخالفات مرصودة:
- عدم وجود رخص لبعض المنشآت
- انتهاء الرخص لمنشآت
- مخالفة النشاط
- العمل خارج نطاق المحل
- تركيب لوحات عرضية للمحلات
- عدم مطابقة اللوحة بالرخصة والسجل التجاري
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