ضبط 179 كجم مواد غذائية فاسدة في عنك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام ضبطت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال صفر الماضي 179 كجم و12 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال 159 زيارة وجولة تفتيشية. وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية. من جهته قال رئيس بلدية عنك المهندس صالح آل زعرر إنه خلال صفر نفذت البلدية 159 زيارة ميدانية نتج عنها مخالفة 53 محلا، وإنذار 103، وإتلاف 179 كجم، و12 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع إغلاق محلين مخالفين للأنظمة، مشيرا إلى نقل 925 طنا من النفايات، و1305 م3 من الأنقاض، وتوجيه 18 إنذارا.



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