السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض يناقش نحو 70 متحدثا من الخبراء المحليين والدوليين في المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019، الذي ينطلق برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الحالي، جملة من الموضوعات العلمية المهمة، حيث ستطرح 75 ورقة علمية يقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء.



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كانت هذه تفاصيل خبر 75 ورقة علمية بمؤتمر المحاكاة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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