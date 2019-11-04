دعوة المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة حتى 5 ذي الحجة 1440هـ، على وظائف كتاب العدل بالمرتبة السابعة «نساء» لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءا من السبت المقبل، حسب المواعيد المحددة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصي، مشيرة إلى أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الالكترونية، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.