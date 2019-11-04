السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة حتى 5 ذي الحجة 1440هـ، على وظائف كتاب العدل بالمرتبة السابعة «نساء» لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.
وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءا من السبت المقبل، حسب المواعيد المحددة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصي، مشيرة إلى أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الالكترونية، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.