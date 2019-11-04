تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة بالجوازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى نائب مدير عام الجوازات اللواء علي الزهراني أمس، حفل تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة حراسات، وذلك في المركز الثقافي بمعهد الجوازات، بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء سليمان السحيباني ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون التخطيط والتطوير اللواء مازن الراجحي وعدد من مدراء الإدارات.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما ألقى مدير معهد الجوازات المقدم خالد العتيبي كلمة هنأ خلالها الخريجين على ما بذلوه خلال الدورة.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا مختصرا عن أنشطة الدورة، ثم أدى الخريجون القسم، تلى ذلك توزيع الجوائز على الأوائل من الطلبة والمتميزين من المنسوبين والجهات المتعاونة مع إدارة معهد الجوازات.