إزالة تعديات على 20 ألف م2 بحسينية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات وإحداثات على أراض حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، بمساحة إجمالية بلغت 20 ألف م2، بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.
وأوضحت البلدية في بيانها أمس أنها تكثف جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.
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