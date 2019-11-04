141 طالبا يتنافسون في الشعر والقصة والإلقاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ بريدة
بدأت في مقر بيت الطالب بمدينة بريدة أمس منافسات مشروع المهارات الأدبية التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة النشاط الطلابي «النشاط الثقافي»، بمشاركة 141 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، يمثلون 47 إدارة تعليمية من مختلف المناطق والمحافظات.
ويتضمن مشروع المهارات الأدبية ثلاثة مسارات «القصة القصيرة، والإلقاء والارتجال، والشعر العربي الفصيح»، حيث يمثل كل إدارة تعليمية ثلاثة طلاب، بواقع طالب في المسار الواحد.
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