مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض IENA الدولي بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل عدد من متدربي الكليات التقنية على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في معرض IENA الدولي للابتكارات الذي أقيم بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورفعوا العلم السعودي عاليا وسط حضور عالمي كثيف للمبتكرين والمبدعين، بمشاركة 800 مبتكر من 30 دولة من مختلف أنحاء دول العالم.

وهنأ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد المتدربين الفائزين، مشيرا إلى أهمية هذا الإنجاز الوطني في مجال الابتكارات والاختراعات على يد شباب الوطن، الذين يعول عليهم الكثير لتحقيق تطلعات القيادة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وتعكس هذه النتائج المتقدمة في المحافل الدولية عمل المؤسسة الدؤوب على دعم وتمكين الشباب في منشآتها التدريبية.

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وحقق المتدرب عبدالعزيز خوجة من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة الميدالية الذهبية لابتكاره حاوية النفايات الذكية، كما حصل المتدرب طاهر عبدالرؤوف من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الذهبية لابتكاره مساعد الحاج والمعتمر، وحصل المتدرب مشعل العنزي من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الفضية لابتكاره عربة التسوق السريع، وحصل المتدرب ماجد الحربي من الكلية التقنية بالرياض على الميدالية الفضية لابتكاره كوبا تلقائي الفتح والإغلاق، وحصل المتدرب علي الشهري من الكلية التقنية بالدمام على الميدالية البرونزية لابتكاره إنتاج الكهرباء باستخدام الرمال، فيما حصل المتدرب بدر المري من الكلية التقنية بالخرج على الميدالية البرونزية لابتكاره محول العجلات المرن.

ميداليات حصل عليها الوفد:

6 ميداليات هي: