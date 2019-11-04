فهدة بنت فهد تشيد بمؤتمر مبادرات الشباب العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عنيزة

أشادت عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأميرة فهدة بنت فهد، بالمؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية الاجتماعية، المقام بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمدن المستدامة، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة.

وأعربت عن سعادتها بنجاح المؤتمر وبالنماذج الوطنية الشابة المدركة للمسؤولية المجتمعية والتطوع، وقالت «لنا في عنيزة مثال بالمسؤولية المجتمعية، وحصولها على المفتاح ماهو إلا استعداد لانطلاقة مبادراتها النموذجية، لنرى مفهوم الشراكة المجتمعية بصورة مشرفة، ودعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، للمبادرات الشبابية مطلب، ونقطة لتحقيق التنمية في المجال التطوعي»، حاثة الجميع على المبادرة للوصول للهدف الأسمى والأهم لنصبح نموذجا للعالم في المسؤولية المجتمعية.