مصممو أزياء عالميون في «مستقبل الأزياء» بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك نخبة من أبرز مصممي الأزياء والعاملين في قطاع الأزياء في فعالية «مستقبل الأزياء» الأولى من نوعها في المملكة، في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي بالرياض، وتتناول أبرز ما يدور من تطورات متسارعة في مجال الأزياء.

وسينضم عدد من الموهوبين السعوديين والخريجين من أفضل جامعات الأزياء حول العالم إلى متحدثين دوليين لمناقشة موضوعات رئيسية في القطاع، وطرح موضوعات متعلقة بتأسيس الأعمال في مجال الأزياء وإدارتها وصولا إلى تصنيعها بشكل مستدام، كما ستسلط الفعالية الضوء على أبرز المواهب السعودية في مجال تصميم الأزياء.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن تنظيم الفعالية يبرهن على التزام الوزارة بتنمية القطاع الثقافي الذي يشهد تقدما غير مسبوق في المملكة، كما يعزز من عملية التبادل الثقافي الدولي من خلال استقطاب مجموعة من الخبراء والعاملين في قطاع الأزياء من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما توفره الفعالية من فرص لعرض المواهب السعودية أمام الجمهور الدولي.

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وبين أن الفعالية تعد الخطوة الأولى والأهم في مسيرة تنمية قطاع الأزياء السعودي، والقفز به إلى آفاق مليئة بالإبداع والابتكار.

من جهتها أشارت مصورة الأزياء السعودية حياة أسامة، التي شاركت في العمل ضمن حملات «فارتك» (Farfetch) و»ديزل» (Diesel) ومجلة «جي كيو» (GQ) إلى أن قطاع الأزياء غني ومتنوع، ويجمع العديد من المواهب، ويتمتع بتاريخ عريض، وهو ما تجسده اليوم فعالية مستقبل الأزياء، التي تعد بوابة توفر الكثير من الفرص للمواهب في المملكة العربية السعودية وتسمح بتبادل الخبرات واكتساب المعرفة من الخبراء العاملين في مجال الأزياء على المستوى الدولي.

يذكر أن الفعالية تستمر ثلاثة أيام، ويشتمل جدول أعمالها على ندوات وجلسات نقاش وورش عمل تدور حول مستقبل صناعة الأزياء في المملكة والعالم، ويمكن الاطلاع على البرنامج كاملا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للفعالية.

قائمة المشاركين في الفعالية تتضمن: