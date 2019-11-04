، مبتكرون سعوديون يرفعون العلم السعودي عالياً ويحصدون الذهب في "معرض IENA الدولي" ،

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رفع عدد من متدربي الكليات التقنية العلم السعودي عالياً، وسط حضور عالمي كثيف للمبتكرين والمبدعين بمشاركة أكثر من 800 مبتكر من 30 دولة من مختلف أنحاء دول العالم، وذلك بعد حصولهم على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في معرض IENA الدولي للابتكارات الذي أقيم بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشملت ابتكارات المبدعين الستة: حاوية النفايات الذكية، ومساعد الحاج والمعتمر، وعربة التسوق السريع، وكوب تلقائي الفتح والإغلاق، وإنتاج الكهرباء باستخدام الرمال، وأخيراً ابتكار محول العجلات المرن.
وبتلك المناسبة، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أهمية ذلك الإنجاز الوطني في مجال الابتكارات والاختراعات على يد شباب الوطن، والذين يعول عليهم الكثير لتحقيق تطلعات القيادة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، فيما تعكس هذه النتائج المتقدمة في المحافل الدولية عمل المؤسسة الدؤوب على دعم وتمكين الشباب في منشآتها التدريبية.
ومن جهته، قدم مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة ورئيس الوفد المشارك، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، على دعمهما وتشجيعهما المتواصلين للمبتكرين من أبناء المؤسسة؛ ما أدى للحصول على تلك المراكز المتقدمة عالميا والميداليات التي تعد الأفضل مقارنة بنتائج الدول العربية المشاركة بالمعرض.
وحصل وفد المؤسسة على ست ميداليات، منها ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان وميداليتان برونزيتان.
وحقق المتدرب عبدالعزيز عبدالرحمن خوجه، من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، الميدالية الذهبية لابتكاره حاوية النفايات الذكية، كما حصل المتدرب طاهر عبدالرؤف من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الميدالية الذهبية لابتكاره مساعد الحاج والمعتمر.
وحصل المتدرب مشعل مهاجر العنزي من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الميدالية الفضية لابتكاره عربة التسوق السريع، فيما حصل المتدرب ماجد سعيد الحربي من الكلية التقنية بالرياض على الميدالية الفضية لابتكاره كوبًا تلقائي الفتح والإغلاق.
وحصل المتدرب علي عائض الشهري من الكلية التقنية بالدمام على الميدالية البرونزية، لابتكاره إنتاج الكهرباء باستخدام الرمال، بينما حصل المتدرب بدر بن سالم المري من الكلية التقنية بالخرج على الميدالية البرونزية لابتكاره محول العجلات المرن.
الكليات التقنية العلم السعودي معرض IENA الدولي للابتكارات ألمانيا
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 07:29 PM
بوجود أكثر من 800 مبتكر وبمشاركة 30 دولة من مختلف أنحاء العالممبتكرون سعوديون يرفعون العلم السعودي عالياً ويحصدون الذهب في "معرض IENA الدولي"
رفع عدد من متدربي الكليات التقنية العلم السعودي عالياً، وسط حضور عالمي كثيف للمبتكرين والمبدعين بمشاركة أكثر من 800 مبتكر من 30 دولة من مختلف أنحاء دول العالم، وذلك بعد حصولهم على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في معرض IENA الدولي للابتكارات الذي أقيم بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشملت ابتكارات المبدعين الستة: حاوية النفايات الذكية، ومساعد الحاج والمعتمر، وعربة التسوق السريع، وكوب تلقائي الفتح والإغلاق، وإنتاج الكهرباء باستخدام الرمال، وأخيراً ابتكار محول العجلات المرن.
وبتلك المناسبة، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أهمية ذلك الإنجاز الوطني في مجال الابتكارات والاختراعات على يد شباب الوطن، والذين يعول عليهم الكثير لتحقيق تطلعات القيادة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، فيما تعكس هذه النتائج المتقدمة في المحافل الدولية عمل المؤسسة الدؤوب على دعم وتمكين الشباب في منشآتها التدريبية.
ومن جهته، قدم مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة ورئيس الوفد المشارك، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، على دعمهما وتشجيعهما المتواصلين للمبتكرين من أبناء المؤسسة؛ ما أدى للحصول على تلك المراكز المتقدمة عالميا والميداليات التي تعد الأفضل مقارنة بنتائج الدول العربية المشاركة بالمعرض.
وحصل وفد المؤسسة على ست ميداليات، منها ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان وميداليتان برونزيتان.
وحقق المتدرب عبدالعزيز عبدالرحمن خوجه، من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، الميدالية الذهبية لابتكاره حاوية النفايات الذكية، كما حصل المتدرب طاهر عبدالرؤف من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الميدالية الذهبية لابتكاره مساعد الحاج والمعتمر.
وحصل المتدرب مشعل مهاجر العنزي من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الميدالية الفضية لابتكاره عربة التسوق السريع، فيما حصل المتدرب ماجد سعيد الحربي من الكلية التقنية بالرياض على الميدالية الفضية لابتكاره كوبًا تلقائي الفتح والإغلاق.
وحصل المتدرب علي عائض الشهري من الكلية التقنية بالدمام على الميدالية البرونزية، لابتكاره إنتاج الكهرباء باستخدام الرمال، بينما حصل المتدرب بدر بن سالم المري من الكلية التقنية بالخرج على الميدالية البرونزية لابتكاره محول العجلات المرن.
، مبتكرون سعوديون يرفعون العلم السعودي عالياً ويحصدون الذهب في "معرض IENA الدولي" ،
المصدر : الخليج 365
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