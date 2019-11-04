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أعلن وزير العمل التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي وتأهيل العاملين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقال إن هذه المرحلة نستهدف تدريب ما يقارب 15 ألف موظف في جميع البرامج، في ثلاث مدن رئيسية هي (الدمام، الرياض، جدة).
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نوه فيها بما تمتلكه الجامعة من ثقل تعليمي عظيم في مملكتنا الحبيبة، فضلًا عن جودة مخرجاتها وأدوارها في تنمية المجتمع وتأهيل وتدريب أفراده، من خلال مشاريعها ودوراتها وورش عملها وشراكاتها.
واختتم الوزير "الراجحي" تغريدته، مشيرًا إلى اطلاعه على بعض مشاريع الجامعة في مجال تطوير العمل في القطاع غير الربحي، وأنها أدوار تُذكر فتُشكر.وزير العمل التنمية الاجتماعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 07:18 PM
تستهدف تدريب 15 ألف موظف في 3 مدن
أعلن وزير العمل التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي وتأهيل العاملين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقال إن هذه المرحلة نستهدف تدريب ما يقارب 15 ألف موظف في جميع البرامج، في ثلاث مدن رئيسية هي (الدمام، الرياض، جدة).
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نوه فيها بما تمتلكه الجامعة من ثقل تعليمي عظيم في مملكتنا الحبيبة، فضلًا عن جودة مخرجاتها وأدوارها في تنمية المجتمع وتأهيل وتدريب أفراده، من خلال مشاريعها ودوراتها وورش عملها وشراكاتها.
واختتم الوزير "الراجحي" تغريدته، مشيرًا إلى اطلاعه على بعض مشاريع الجامعة في مجال تطوير العمل في القطاع غير الربحي، وأنها أدوار تُذكر فتُشكر.
، "العمل" تدشن المرحلة الثانية من تطوير المعايير الوظيفية بالتعاون مع جامعة فهد ،
المصدر : الخليج 365
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