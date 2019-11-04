محمد بن مسعود - الدمام - "الرزّاز" اعتبره استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها عمر الرزاز، اليوم الاثنين، استقالاتهم من مناصبهم. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن "الرزّاز" طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة. واعتبر "الرزّاز" التعديل استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة.وزراء الحكومة الأردنية 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 07:16 PM "الرزّاز" اعتبره استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة Advertisements وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها عمر الرزاز، اليوم الاثنين، استقالاتهم من مناصبهم. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن "الرزّاز" طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة. واعتبر "الرزّاز" التعديل استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة. الكلمات المفتاحية ، وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري ،

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