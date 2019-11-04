، "الفوزان": الاكتتاب التاريخي لـ"أرامكو" يمثل توجهاً مستقبلياً للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن مشاركتها "سابك" و"داو" سيُخرج عملاقاً غير نفطي

قال المحلل الاقتصادي راشد الفوزان إنه لا يوجد حديث يعلو اليوم على اكتتاب شركة أرامكو.

وأضاف أن أرامكو تعتبر أكبر شركة بترول في العالم، وطرحها للاكتتاب يأتي ضمن توجهات المملكة المستقبلية لعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.

وتابع عبر حسابه على "سناب شات"، أن "الطلب الذي تقدمت به أرامكو صالح لمدة ستة شهور إلى نهاية أبريل يجب أن تقرر خلالها أرامكو بقية التفاصيل الخاصة بالطرح".

ولفت إلى أن جرت دراسة أمر الاكتتاب قانونياً وفنياً ومالياً، والطرح كنسبة من رأس المال سيكون بنسبة ضئيلة ومدروسة، لاعتبارات عديدة.

ونوه إلى أن أرامكو حالياً ليست شركة بترول فقط، بل أصبحت تدخل في قطاع البتروكيماويات بشكل كبير، إضافة إلى استحواذها على "سابك" ومشاركتها في شركة "داو".

وتوقع أن تطرح أرامكو بعلاوة إصدار، حيث إن القيمة الرسمية للسهم عشرة ريالات، وسيصبح هناك علاوة إصدار للسهم بناء على ربحية السهم وتوزيعاته النقدية، مشيراً إلى أن طرح شركات البترول ليس بجديد، بل منذ عام 1912، أي أكثر من 100 عام.

وقال إن كثيراً من الناس يعتقدون أن أرامكو، أول شركة بترول تطرح في العالم وهذا غير صحيح، مضيفاً أن الطرح في معظم الدول مثل كندا والبرازيل والصين، وهناك من تطرح بنسبة 100% وأخرى 50% وغيرها.أرامكو اكتتاب أرامكو