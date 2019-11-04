السعودية اليوم / محافظ طريف يفتتح حملة مبادرة تشجير 25 ألف شتلة



طريف 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

افتتح محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر اليوم حملة التشجير لزراعة 80 ألف شتلة منها 25 ألف شتلة بالمحافظة، والتي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية بمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام .

وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

// انتهى //

18:42ت م

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