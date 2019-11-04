السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد عبارات نقل الركاب بين جازان وفرسان



جيزان 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، على سير عمل رحلات عبارات نقل الركاب بين مدينة جيزان ومحافظة جزر فرسان التابعة للمنطقة.

واستمع سموه خلال الجولة لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع ، عن عبارات نقل الركاب والخدمات التي تقدمها لأهالي وزوار المنطقة ، من خلال الإسهام في زيادة حركة النقل وتوفير وسائل النقل المناسبة عبر عبارتين تتسع كل واحدة منهما في كل رحلة لـ ٦٥٠ راكباً, وتنقل ٦٠ سيارة من سيارات الركاب مجاناً، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، بتوفير كل ما يوفر الراحة والطمأنينة لأبناء جزر فرسان ومنطقة جازان وأبناء هذه البلاد العزيزة والمقيمين بها.

والتقى سمو نائب أمير المنطقة خلال الجولة عدداً من المواطنين من أبناء محافظة فرسان ، متفقداً احتياجاتهم والخدمات الواجب توافرها على متن العبارات في رحلتها بين مينائي جازان وفرسان ، موجهاً المسؤولين بطرق جازان ، ومينائي "جازان وفرسان" بتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل الصعوبات التي قد يتعرضون لها.

وأكد سموه حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة وحرصه شخصيًّا، على المتابعة الدائمة لكل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, وتحقيق ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي, وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محياء بن عطاء الله العتيبي, ومدير عام ميناء جازان الكابتن محمد أدم, وعدد من المسؤولين.

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18:39ت م

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