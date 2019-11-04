السعودية اليوم / وزارة الخدمة المدينة تطلق ورش عمل لتدريب الجهات الحكومية على "المنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية"



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

بدأت وزارة الخدمة المدنية في عقد ورش تدريبية للجهات الحكومية على المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية ، وذلك في مقر الوزارة الرئيسي بالعاصمة الرياض والتي تستمر طوال هذا الشهر .

ويتم إطلاق الخدمات تدريجيًا ليتوافق مع التوجهات ولدعم الجهات الحكومية في تنفيذ إجراءات وعمليات الموارد البشرية لها من خلال المنصة، حيث بدأت بخدمة اشغال الوظائف بالترقية والتدريب عليها وجدولة ذلك بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المنوط بوزارة الخدمة المدنية لمواكبة الحراك التطويري والتنموي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعمل الوزارة على دعم وتمكين شركائها في الجهات الحكومية لترسيخ أحدث الممارسات المهنية في إدارة وتطوير الموارد البشرية، والعمل على أتمتة وحوكمة الإجراءات لتتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق قد قامت بعقد ورش تعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية ومنصة ذكاء الأعمال في مناطق الشرقية و الرياض والقصيم ، وتعمل حالياً على استكمال جولتها لتشمل جميع مناطق المملكة .

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18:31ت م

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