السعودية اليوم / تعليم تبوك يطلق حزمة من البرامج التدريبية المسائية لشاغلات الوظائف التعليمية



تبوك 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس , حزمة من البرامج التدريبية التطويرية المسائية مستهدفة شاغلات الوظائف التعليمية من قائدات ووكيلات المدارس والمعلمات في مختلف المراحل والتخصصات ومحضرات المختبر وأمينات المصادر .

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة نور الفريعي أن خطة التدريب المسائية تتضمن 33 برنامجاً تدريبياً على مدى ثلاثة أسابيع ينفذها 14 مدربة ،مشيرةً إلى أن الهدف من التدريب

المسائي هو إتاحة الفرصة لشاغلات الوظائف التعليمية اللاتي يتعذر حضورهن للبرامج التدريبية أثناء الفترة الصباحية لزيادة نموهن المهني وتحقيق الساعات المطلوبة منهن، مؤكدةً حرص تعليم تبوك على رفع كفاءة ومهارات شاغلات الوظائف التعليمية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين مخرجات العملية التعليمية وتزويد عناصرها داخل وخارج حجرة الصف بالمهارات والأساليب الحديثة في التدريس والإدارة والتقنية وكذلك صقل خبراتهن المكتسبة وتطوير قدراتهن المعرفية والتربوية.

وأضافت الفريعي أن اليوم الأول شهد إطلاق سبعة برامج تدريبية للمعلمات هي مهارات المعلم في القرن الــ21 ومهارات التعامل مع الأخرين و المشكلات السلوكية لطالبات المرحلة الابتدائية

أسبابها وعلاجها و مهارات التفكير الناقد والإبداعي و التدريس المنظومي والمختبرات الافتراضية استهدف محضرات المختبر في جميع المراحل و مهارات استخدام مصادر التعلم استهدف أمينات مراكز التعلم .

// انتهى //

18:13ت م

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