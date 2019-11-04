السعودية اليوم / مجلس جامعة الباحة يستعرض الخطة الاستراتيجية للجامعة



الباحة 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي مُدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد، مشيراً إلى أن نظام الجامعات الجديد يعكس الرؤية الطموحة للمملكة.

ونوه معاليه ، خلال ترؤسه مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الجامعي 1440/ 1441 وذلك بقاعة الاجتماعات بالمدينة الجامعية، بما يبذله معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ من مجهودات حثيثة في متابعة صدور هذا النظام، الذي يُعّد نقلة نوعية نحو تحقيق الجودة وتطوير الأداء والتنافسية العالمية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي، أن المجلس استعرض وناقش الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في جلسته الثانية للعام الجامعي 1440 /1441هـ، وأصدر المجلس بحقها توصيات تخدم مصلحة الجامعة وتهم العملية الاكاديمية، وأستعرض الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وبيّن أن المجلس أصدر عدد من قرارات الترقية لدرجة أستاذ ودرجة أستاذ مشارك والتعيين على درجة أستاذ مساعد لعدد من منسوبي الجامعة العائدين من البعثة، وعرض بيانات الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس لجميع التخصصات في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي ، مشيراً إلى أن المجلس ثمن مبادرة الشيخ سعيد بن على العنقري المتمثلة في دعم أوقاف الجامعة بمبلغ مليوني ريال.

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17:12ت م

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