سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019

انخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في التعاملات الصباحية داخل شركات الصرافة والبنوك ،وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر المنصرم بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي عند 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لحسابات رويترز التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.12جنيه للشراء و16.20 للبيع.

Advertisements

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته على شاشات المصرف المتحد.

تفاوت سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وعودة والبركة الشركة المصرفية العربية والعربي الأفريقي والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي وقناة السويس.

بينما سجل سعر الدولار 16.08 جنيه للشراء و16.18 للبيع في بنوك كريدي أجريكول وبلوم.

أسعار العملات العربية والدولية

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 17.95 جنيه مقابل 18.09 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.79 جنيه للشراء 20.95 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.78 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.