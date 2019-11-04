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منع دخول فرق الصيانة والمدربين مدارس البنات بعسير إلا بإذن رسمي
بعد تداول مقطع لقيادي يتفقد مدارس البنات
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وجه مدير تعليم عسير سعد الجوني مساء اليوم تعميمًا لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس والمعاهد بالمنطقة، وذلك بعدم إدخال أي مدرب إلا بعد موافقته شخصيًا، وعدم إدخال عمال الصيانة إلا بعد خروج جميع منسوبات المدرسة.
وشدد التعميم، على قائدات المدارس بعدم دخول فرق الصيانة أو العمال لمدارس البنات إلا بعد الرجوع للجهة المختصة.
كما شدد على عدم عقد دورات أو برامج تدريبية داخل المدرسة أو حضور مدربين إلا بعد أخذ موافقة مدير عام التعليم بذلك.
واستثنى التعميم من ذلك الحالات الطارئة مع إبلاغ جهة الاختصاص بذلك، وشدد الجوني على أهمية مخاطبة جهة الاختصاص وتحمل من يخالف ذلك كافة المسؤولية.
جاء ذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، أحد قيادات التعليم بالمنطقة، خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات بحضور المعلمات، والآخر يقدم دورة تدريبية للمنسوبات فيما وجهت وزارة التعليم، بتشكيل لجنة للتحقيق في المقطع.
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