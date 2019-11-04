- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا من جازان حتى الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا من جازان حتى الطائف
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وحول حركة الرياح في البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة أما حالة الرياح في الخليج العربي فستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا من جازان حتى الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.