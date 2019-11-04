هنا أسماء المرشحين على وظائف الدفاع الجوي

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت قوات الدفاع الجوي أسماء المتقدمين والمتقدمات المرشحين لشغل وظائفها المعلن عنها في تاريخ (1441/02/13هـ) على موقع وزارة الدفاع، والبالغ عددهم 76 متقدمًا ومتقدمة لإجراء المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي الواقعة على طريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة بمدينة الرياض حسب المواعيد المعلنة بموقع وزارة الدفاع.

وبينت قوات الدفاع الجوي أنه دعت أكثر من متقدم/ـة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ـة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعتهم في التاريخ المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

– أصل الهوية الوطنية مع صورة.

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– أصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع صورة.

– الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وأوضحت قوات الدفاع أنه على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفًا منه/ منها عن رغبته في التوظيف.

ولمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات ومواعيد المقابلات الشخصية، اضغط: (هنا).