«العمل والتنمية الاجتماعية»: القبض على مُعنِّف الطفل السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية»: القبض على مُعنِّف الطفل السوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
توصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى مسكن الطفل السوري المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول متحدثاً عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب.
ووفقا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ«العربية نت»، فقد باشرت الوزارة قضية الطفل المعنف، للاطمئنان عليه والتأكد من رعايته، إذ قبضت الجهات الأمنية على المعنف، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، في حين تم توجيه الطفل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته.
وكانت النيابة العامة قد وجهت أمس (الأحد) بتحريك دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز السابعة من عمره، إذ جاء التوجيه بناءً على ما تم رفعه من قبل «وحدة الرصد» في النيابة العامة، بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.
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