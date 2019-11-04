العاصمة المقدسة تحتضن اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية بمشاركة 15 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة

احتضنت مكة المكرمة أعمال اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، بحضور نحو 15 دولة إسلامية، حيث ناقش عددا من القضايا الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس المختلفة. من جهته رحب رئيس مجلس إدارة المعهد ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور، سعد بن عثمان القصبي، بممثلي الدول الأعضاء،

وقال "نتطلع بشغف للعمل معا على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، وبما يساعد على تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في بلادنا، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد"، معربا عن أمله في أن تمثل تلك الاجتماعات انطلاقة جديدة من العمل والتعاون البناء والفعال بين أجهزة التقييس الإسلامية بما ينعكس بالخير والنماء على البلاد الإسلامية.

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كما تضمن اليوم الثاني من الفعاليات انعقاد اجتماعات للجان النوعية المتخصصة، مثل اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية بمشاركة عدد من الدول المعنية، وقد بدأت يوم أمس الأحد فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو 35 دولة إسلامية إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات بعد فوزها، ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية​​​​​​​ (SMIIC) للفترة 2018-2020.

ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد، إضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنية بالتقييس، مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.