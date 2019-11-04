، إصابة 18 شخصاً في تصادم بين حافلتين بمكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم توجيه 9 فرق إسعافية لمباشرته ونقلها للمستشفيات

تسبب وقوع حادث بين حافلتين اليوم بمكة المكرمة، في إصابة 18 شخصاً، ليتم نقل عدد منهم إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

تعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة اليوم بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلتين في طريق عرفة الخط الدائري خلف الطوارئ، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 9 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 18 إصابة منها إصابة بليغة.

وأضاف "بادومان" أنه تم تقديم الخدمة الإسعافات للمصابين ونقل 6 إصابات الى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت 10 إصابات إلى مستشفى الملك فيصل.

مكة المكرمة هيئة الهلال الأحمر