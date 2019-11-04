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أفاد شاهد من "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في بغداد اليوم (الاثنين)، فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.
وأظهر تقرير مصور لـ"رويترز" قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً.
من جهته، ذكر مصور للوكالة أنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.
قوات الأمن العراقية احتجاجات العراق بغداد
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 04:54 PM
مصورها شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 محتجين"رويترز": قوات الأمن العراقية قتلت 5 متظاهرين بالرصاص في بغداد
أفاد شاهد من "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في بغداد اليوم (الاثنين)، فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.
وأظهر تقرير مصور لـ"رويترز" قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً.
من جهته، ذكر مصور للوكالة أنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.
، "رويترز": قوات الأمن العراقية قتلت 5 متظاهرين بالرصاص في بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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