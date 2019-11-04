، "رويترز": قوات الأمن العراقية قتلت 5 متظاهرين بالرصاص في بغداد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصورها شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 محتجين

أفاد شاهد من "رويترز" بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في بغداد اليوم (الاثنين)، فقتلت ما لا يقل عن خمسة منهم.

وأظهر تقرير مصور لـ"رويترز" قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً.

من جهته، ذكر مصور للوكالة أنه شاهد مقتل ما لا يقل عن أربعة آخرين.

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