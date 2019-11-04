، "الشايع" مسؤولاً إعلاميًا بالتدريب التقني في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، قرارًا بتكليف الزميل أحمد عبدالعزيز الشايع، مسؤولاً إعلاميًا بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

يأتي ذلك إضافة لعمل "الشايع" عضوًا في المجلس الإعلامي الاستشاري بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومديرًا للعلاقات العامة والإعلام في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

ويعد الزميل أحمد الشايع، من الكوادر الوطنية المؤهلة، وصاحب خبرات طويلة في المجال الإعلامي.

التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض