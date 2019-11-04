“قياس” نتائج اختبار القدرات العامة 1441 الورقي الفترة الأولى عبر موقع قياس

صدرت اليوم نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي للفترة الأولى للذكور والإناث طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث أتاح المركز الوطني للقياس الاستعلام عن نتائج قياس الاختبارات من خلال الموقع إلكترونياً بسهولة، حيث يقدم المركز عدة اختبارات تعمل على تقييم طلاب الثانوية العامة وتحديد مستواهم وذلك من خلال خوضهم لعدة اختبارات تتضمن أسئلة حسابية أسئلة سرعة القدرة على الفهم وحل المشاكل، حل مسائل حسابية في وقت سريع، فضلاً عن معرفة القدرات المعرفية، تتم عملية الاختبارات من أجل فرز الأفضلية من بين الطلاب والطالبات الثانوية العامة كما تضع بعض الجامعات شرط القبول لديها هو اجتياز اختبار قياس القدرات، فيما يتطلب أيضاً مجال التعليم خوض الموظفين لـ اختبارات قياس.

قياس نتائج اختبارات القدرات

يمكن التسجيل في اختبار قياس إلكترونياً وذلك من خلال مواعيد يتم تحديدها حين الإعلان عن فتح التسجيل في اختبارات القدرات عبر الموقع، وفي هذا الصدد خاض طلاب وطالبات الثانوية العامة اختبارات القدرات العامة الورقي الفترة الأولى في 4 أكتوبر الماضي واستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر، وها اليوم أعلن المركز الوطني للقياس عن النتائج وهو يعد أحد مراكز هيئة تقويم التعليم في المملكة.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة

بعد صدور نتائج قياس القدرات للثانوية العامة يمكن الدخول عبر رابط قياس نتائج اختبارات القدرات العامة وكتابة السجل المدني والرقم السري وإدخال الأرقام المرئية في الحقل المخصص لها ثم تسجيل الدخول، بعدها اضغط على نتائج القدرات سوف تظهر النتائج..موفقين بإذن الله.