حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة 24 نوفمبر 2019

كشف حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم لشهر نوفمبر الجاري وذلك رداً على سؤال أحد المواطنين الذي تساءل عن موعد إيداع الدفعة، حيث جاء الرد سريعاً من خلال حساب خدمة العملاء، مشيراً إلى أن صرف البدل يكون بشكل دوري في اليوم العاشر من كل الشهور الميلادية، ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً واحداً في حالة أن يوم العاشر من الشهر الميلادي تصادف مع يوم عطلة نهاية الأسبوع أو مع إجازة رسمية، وحسم برنامج حساب المواطن موعد صرف دفعة الشهر الحالي بأنه سيتم إيداع الدفعة الرابعة و العشرين في حسابات المستفيدين يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري.

شروط الأهلية حساب المواطن

وكان حساب المواطن قد أعلن عن الشروط التي يلزم استيفاؤها من أجل إستحقاق المستفيدين من صرف الدعم وهي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يتم إستثناء الإبن والإبنة والزوج أو الزوجة إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى غير السعودية أو بطاقات التنقل.

يشترط أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يلزم أن لا يكون المستفيد قد أقام خارج المملكة خلال الـ 12 شهر الأخيرة لمدة أكثر من 90 يوم.

يتم إعتماد معايير الإستحقاق على مجموع دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر من 18 عاماً أو أقل من 18 عاماً.

يلزم أن لا يتواجد المستفيد من الدعم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

يشترط أن تتوافق بيانات المستفيد التي تم تسجيلها مع البيانات المسجلة في الجهات ذات الصلة.

رابط التسجيل في الدفعة 25 ونتائج الأهلية

كشف حساب المواطن مؤخراً عن صدور نتائج الأهلية الدفعة الرابعة والعشرين والخاصة بإيداع دفعة شهر نوفمبر من العام 2019، في الوقت الذي تتواصل حالياً عمليات تسجيل المواطنين في برنامج الدعم للدفعة رقم 25 والتي سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل ، كما يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وفي حالة وجود أي استفسار يمكنكم تركه بالأسفل في التعليقات ليتم الرد عليكم في أقرب وقت.