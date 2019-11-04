استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات السعودية – الفرنسية وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد اليوم (الإثنين) من الرئيس ماكرون.

وجرى خلال الاتصال كذلك بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.