اجتماعي / تعليم ينبع يعقد ورشة التهيئة لانطلاق حلقات النقاش الموجهة لأولياء الأمور



ينبع 07ربيع الأول 1441هـ الموافق 04نوفمبر 2019م واس

عقدت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم ينبع اليوم في مركز التدريب بينبع البحر، ورشة التهيئة لانطلاق حلقات النقاش الموجهة لأولياء الأمور في جميع مدارس وروضات المحافظة وأندية الحي في مرحلتها الثانية، والتي تأتي ضمن مبادرات "ارتقاء" لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي ، ومشاركة 26 تربوية من مدربات ومنسقات حلقات النقاش بتعليم المحافظة .

وأكدت الفايدي على أهمية حلقات نقاش أولياء أمور الطلاب والطالبات " الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع" والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم بهدف تعزيز دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية وفي تعزيز القيم والهوية الوطنية، وتمكين المجتمع من دعم الشراكة للوصول لمجتمع المعرفة.

من جهتها أوضحت مشرفة وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في تعليم ينبع فطيمة حامد الرفاعي أنه تم خلال الورشة الإطلاع على المهام والالتزامات المطلوبة منهن كلا في مجاله، ومناقشة آلية تنفيذ حلقات النقاش لضمان حضور فعال، بالإضافة إلى استعراض المادة العلمية لحلقات نقاش أولياء الأمور ومحاورها .

// انتهى //

16:36ت م

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