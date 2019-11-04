

محايل 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

نفّذت بلدية محافظة بارق اليوم جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددا من المخابز المنتشرة داخل المحافظة ، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 84 لوحا خشبيا غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق إثنين من المخابز المخالفه ، وسجلت 12 مخالفه على المخابز التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية .

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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16:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بارق تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المخابز وتصادر 84 لوحاً خشبياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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